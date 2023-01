Progetto “Vita indipendente”, in scadenza l’avviso per l’assistenza alla disabilità

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Castel di Sangro rende noto che fino al 31 gennaio 2022 è aperta la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare le domande per il progetto “Vita indipendente” anno 2022, che prevede un finanziamento ai progetti finalizzati per garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.57/2012 (Interventi regionali per la vita indipendente) al fine di favorire l’autodeterminazione e il controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro attraverso l’assunzione di uno o più assistenti personali.

La normativa di riferimento: L.R. 57/2012 – Delibera di Giunta Regionale 759 del 15 dicembre 2017. Si avvisa che fino al 31 gennaio 2022 è aperta la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare le domande.

Si allegano AVVISO E MODULO DI DOMANDA.

Si precisa altresì che il richiedente non deve avere un’attestazione ISEE superiore ai 20.000,00 €

La persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta la spesa sostenuta a questo titolo.

L’importo massimo concedibile sarà pari a:

1- € 12.000,00 nel caso di un livello assistenziale Molto Alto; 2 € 10.000,00 nel caso di un livello assistenziale Alto;

3- € 8000,00 nel caso di un livello assistenziale Medio;

4- € 6000,00 nel caso di un livello assistenziale Basso.

Il contributo è compatibile con l’erogazione di altre prestazione di assistenza domiciliare fornite dagli Enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previste dalle vigenti leggi eccetto che per l’Assegno di cura o altra contribuzione afferente all’area della non autosufficienza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere predisposti utilizzando l’apposito modulo di domanda della regione Abruzzo e una volta allegati tutti i documenti richiesti ed indicati nel suddetto modello, in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di vita indipendente – anno 2021” Essi potranno:

1- essere presentati entro il 31/01/2022 all’Ufficio protocollo dell’ECAD – Comune Castel di sangro sito in C.so Vittorio Emanue, 10 le in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di vita indipendente – anno 2022”

2- essere inviati entro il 31/01/2022 per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino – Comune Castel di sangro sito in C.so Vittorio Emanue, 10 in busta chiusa con la seguente dicitura “Progetto di vita indipendente – anno 2021”;

E.C.A.D. N. 6 “SANGRINO” ENTE CAPOFILA DI AMBITO DISTRETTUALE Presso COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ) C.so Vittorio Emanuele, 10 – 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) Tel. 0864-824227 –ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it

3- inviati entro il 31/01/2022 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet- ra.it indicando nell’oggetto “Progetto di vita indipendente – anno 2022”

Il modello è reperibile presso la sede dell’Ufficio di Piano sito in Comune Castel di sangro sito in C.so Vittorio Emanuele, 10 o sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro www.comune.casteldisangeo.aq.it.

I progetti redatti dagli aventi diritto sull’apposito modulo di domanda e pervenuti nei tempi indicati saranno esaminati e valutati dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare ai sensi degli artt. 5 e 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012). Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta dell’assistente personale è parte integrante della U.V.M.

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

1- somme corrisposte all’assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;

2- contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge;

3- eventuali spese di viaggio/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori dalla sede di

residenza;

4- spese di rendicontazione per una quota max del 10% di ciascun progetto.