Castel Di Sangro, ultimo Consiglio Comunale del 2021 mercoledì 29 dicembre

L’ultimo consiglio comunale del 2021 di Castel Di Sangro verrà discusso mercoledì 29 dicembre presso la sala consiliare alle ore 18:30 e trasmessa in diretta streaming sulla nostra testata e sulle pagine social per consentire ai nostri concittadini di seguire i lavori del consiglio direttamente da casa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, 1° e 2º comma del D.Lgs. 18,08.2000 n. 267, invito la S.V. alla riunione del Consiglio Comunale in Seduta STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE per il 29.12.2021, alle ore 18:30, in presenza presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, per discutere i seguenti argomenti all’

ORDINE DEL GIORNO