Castel di Sangro in Blu: Artisti per l’Autismo, l’arte dei bambini in una mostra virtuale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo istituita dall’Onu nel 2007 e l’amministrazione comunale di Castel di Sangro, in collaborazione con l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus e la Pinacoteca Patiniana, sensibilizza la giornata organizzando un mostra virtuale “Artisti per l’Autismo“. L’assessore Enia Acconcia, promotrice dell’evento, sulle colonne di TeleAesse spiega la finalità dell’iniziativa.

“Attraverso l’arte dei bambini, si intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica dell’autismo. Un momento di riflessione e consapevolezza che ci invita a porre l’attenzione sui diritti di tutte le persone affette da tale disturbo. Un ringraziamento speciale va a tutti i bambini che hanno partecipato realizzando dei disegni straordinari, alle loro famiglie e all’Istituto Comprensivo A. Merini che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa“.

“L’iniziativa Artisti per l’Autismo – continua la Dott. ssa Monica Le Donne volontaria dell Associazione Autismo Abruzzo Onlus – è stata organizzata grazie all’idea dall’assessore Acconcia e curata anche da me come psicologa per celebrare insieme la giornata .

Abbiamo pensato ad un evento simile a quello dell’anno scorso in cui i bambini hanno partecipato ad una mostra con i loro disegni presso la Pinacoteca Patiniana di Castel di Sangro. Quest’anno, non potendo replicare l’evento, abbiamo deciso di creare le condizioni tali da replicare l’iniziativa in modo virtuale sulla pagina della Pinacoteca .

Cosi facendo tutti i bambini hanno partecipato con i loro disegni all’evento, stimolando i genitori a parlare di questo tema durante l’intimità della famiglia. È bello notare tanta partecipazione e coinvolgimento, sperando sempre in un mondo migliore”.

“Inoltre – continua l’assessore Acconcia – il Comune accogliendo l’invito dell Anci, su proposta della della Fondazione Italiana per l’Autismo, ha illuminato di blu la facciata del comune. Un gesto simbolico che vuole essere un messaggio vicinanza da parte di tutta la comunità alle persone con Autismo e alle loro famiglie”.

“Bisogna vivere con la consapevolezza delle fragilità e diversità proprie ed altrui – aggiunge l’Assessore Michela D’Amico – educando tutti alla sensibilità per agevolare ed alimentare l’incontro di mondi diversi affinché si possa condividere in ugual modo la medesima quotidianità“.

Ph: Rina Di Carlo