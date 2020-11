Home Abruzzo Screening di massa ad Ateleta, tamponi antigenici gratuiti a tutti i cittadini 29 novembre, 2020 Michele di Franco Abruzzo

Il Comune di Ateleta organizza 3 nuove giornate dedicate allo screening di massa, cosi come annunciato dal sindaco Marco Passalacqua. La “fase 2” consentirà di monitorare ulteriormente le persone affette da Covid ma asintomatiche.

Cari cittadini,

In base alla disponibilità data da questo Comune, alla sala operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, in relazione alla campagna screening promossa dalla nostra Regione per tutta la Provincia dell’Aquila, il prossimo fine settimana effettueremo i tamponi antigenici rapidi gratuiti e su base volontaria per tutta la popolazione ateletese.

I giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di screening sono: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020;

La struttura comunale, che ospiterà le postazioni allestite per effettuare i test rapidi, è l’Autorimessa Comunale presso l’area artigianale di via Trampaino;

Gli orari previsti : al mattino dalle 09:30 alle 12:30, mentre al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30.

Lo screening è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati di età superiore ai 6 anni, per nucleo familiare, incluso chi soggiorna stabilmente, per motivi di lavoro o studio, nella provincia dell’Aquila.

Non dovranno partecipare allo screening chiunque abbia sintomi che indicano un’infezione da COVID-19, chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato testato recentemente da tampone molecolare ed è in attesa di risposta, chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento, i bambini sotto i 6 anni.

I test saranno eseguiti da personale del settore sanitario in collaborazione con i dipendenti comunali e il personale volontario della Protezione Civile.

E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità, vi verrà consegnato un modulo per il consenso e il trattamento dei dati, e, per velocizzare le operazioni è preferibile scaricare il modulo dal sito del comune www.comune.ateleta.aq.it già disponibile a partire dai prossimi giorni.

Entro tre ore dal test, in caso di risultato positivo, riceverete una chiamata da un operatore al numero da voi indicato, dovete andare in isolamento e contattare successivamente il vostro medico curante, al contrario se il test dovesse avere esito negativo non riceverete alcuna chiamata.

La scelta di tale test consente di garantire l’efficienza e la strategia di sanità pubblica e locale, al fine di garantire uno screening rapido che possa garantire un possibile filtro per SARS-COV-2, in quanto risulta essenziale la rapidità di diagnosi nei soggetti con sospetto clinico/sintomatici per controllare un eventuale focolaio limitando la diffusione del virus avvalendosi di isolamento e quarantena.

Nei prossimi giorni verrà predisposto ulteriore materiale informativo in riferimento al Dispositivo Comunale COC.

Sicuro della vostra responsabile e sentita partecipazione, Un Caro saluto

Il Vostro Sindaco

Dott. Marco Passalacqua