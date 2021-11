Home Abruzzo Screening a Scontrone e Villa, sale a 4 il numero dei positivi al Covid 13 novembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Due i positivi al Covid riscontrati durante lo screening tenutosi in mattinata nel comune di Scontrone e Villa. Il costante aumento dei contagi dell’ultimo periodo ha preoccupato non poco l’amministrazione comunale che ha preso immediati provvedimenti chiedendo aiuto al Servizio emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo.

La sala operativa e l’ufficio interventi soccorso, vagliate le disponibilità di volontari sul territorio ha concesso il nullaosta al distaccamento P.I.V.E.C. di Castel di Sangro a supportare l’indagine epidemiologica, ciò grazie alla sezione sanitaria presente nel neonato gruppo di volontariato.

Fondamentale la collaborazione con il dipartimento di prevenzione e sicurezza di Castel di Sangro che ha tempestivamente avviato le procedure per gli sfortunati contagiati. Profonda soddisfazione espressa da Pierluca Di Gregorio (responsabile distaccamento locale) il quale ringrazia tutti i volontari impegnati nella giornata.

Circa 150 le persone che hanno scelto di sottoporsi allo screening. Raggiunto al telefono, il sindaco di Scontrone Francesco Melone ha ribadito la sua soddisfazione per la risposta ottenuta dalla cittadinanza durante questa fase delicata “Cari cittadini, a seguito di comunicazione ricevuta dalla Asl locale, vi informo che 3 nostri concittadini sono risultati positivi al tampone molecolare COVID 19.

Sulla base di tutti i dati in nostro possesso, quindi risultano 4 persone positive al test rapido e per le quali attendiamo l’esito dei tamponi molecolari.

Raccomando quindi:

• il rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza anticovid quali il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e del disinfettante.

• a chiunque fosse stato in contatto con le persone positive, di attivare, in via del tutto precauzionale, una quarantena volontaria preventiva.

• In caso di positività riscontrate tramite test rapidi anche in privato, di non esitare a contattarci per attivare il servizio di raccolta differenziata speciale oltre che attivare tutte le azioni per consentire il più agevole decorso della malattia al numero 3339847675 o via e-mail a sindaco@comune.scontrone.aq.it.

Esprimendo la mia vicinanza ai coloro che sono risultati positivi e con l’augurio di una pronta guarigione rivolgo all’intera cittadinanza i più cari saluti“.

Alla luce di questa situazione il Sindaco comunica che la “Consulta Rosa” che doveva costituirsi lunedì 15 novembre 2021 alle ore 21:00 presso il Museo Internazionale della Donna nell’Arte presso il municipio è stata rinviata a data da destinarsi.