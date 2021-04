Home Abruzzo Prenotazione del vaccino, da giovedì 15 aprile solo attraverso la piattaforma Poste 13 aprile, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Per consentire l’uniformità delle procedure di prenotazione sulla piattaforma unica di Poste saranno chiuse mercoledì 14 aprile tutte le altre piattaforme regionali per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 ancora in funzione sul portale Abruzzo Sanità.

Da giovedì 15 aprile sarà possibile aderire alla vaccinazione solo attraverso la piattaforma Poste e gli altri canali legati al nuovo sistema, come sportelli Postamat e portalettere.

Prenotazione del vaccino per i nati tra il 1942 e il 1951

È operativo dalle ore 14.00 del 9 aprile 2021 in Abruzzo il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid 19, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Tutti i cittadini abruzzesi nati tra il 1942 e il 1951 potranno prenotarsi sul portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Seguendo la procedura indicata, ogni cittadino avrà la possibilità di prenotare la propria vaccinazione e di ricevere in tempo reale l’indicazione del luogo e della data della somministrazione. Tutti i nati tra il 1942 e il 1946 che si erano già registrati sulla piattaforma della Regione non dovranno iscriversi nuovamente, ma riceveranno una email o un sms da parte del sistema Poste, con le indicazioni per accedere alla procedura di prenotazione della vaccinazione (con la scelta di luogo e data tra quelle disponibili).

Piattaforma per over 80 e categorie professionali

Rimangono aperte le piattaforme regionali fino a mercoledì 14 aprile dedicate alle manifestazioni di interesse al vaccino per le seguenti categorie:

Per le problematiche riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma (ad es: problematiche con la tessera sanitaria, codice fiscale, codice meccanografico) è necessario inviare una email all’assistenza dedicata: assistenza.sanita@regione.abruzzo.it. È possibile controllare la presenza sulla piattaforma della propria manifestazione di interesse immettendo nuovamente i propri dati identificativi e il sistema confermerà il tipo di manifestazione e la data di registrazione. Una volta inviata la manifestazione è necessario attendere un contatto dalla ASL competente che fornirà le tempistiche e le modalità per la somministrazione del vaccino.

Contatti ASL

Asl 1 (L’Aquila – Avezzano – Sulmona)