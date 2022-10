Home Abruzzo Pescocostanzo – Cansano, partiti i lavori per il rifacimento del tratto stradale 5 ottobre, 2022 Michele di Franco Abruzzo

L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila comunica che sono iniziate le opere di risanamento e manutenzione del tratto stradale compreso tra i comuni di Pescocostanzo e Cansano (dal km 0+000 al km 21+250).

L’impresa Building Service Srl di Guardiagrele (CH) si è aggiudicata i lavori grazie ad una proposta contrattuale onnicomprensiva pari a € 727.000,00.

L’importo complessivo stanziato dall’Ente Provinciale è di circa € 960.000,00, la messa in sicurezza del tratto stradale è necessaria anche per consentire lo svolgimento della gara di Skiroll di Coppa Italia prevista per i giorni 22 e 23 ottobre 2022.

“I lavori si concluderanno in tempi brevi – ha dichiarato il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Angelo Caruso – l’incolumità di cittadini e automobilisti è prioritaria. La finalissima di Coppa Italia di Skiroll prevista su quel tratto sarà un ulteriore motivo di visibilità e prestigio per il nostro territorio. Ringrazio il dirigente di settore Ing. Nicolino D’Amico e tutta la struttura per la celerità e l’efficienza mostrate“.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere Nunzio Tarantelli.