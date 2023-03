Home Abruzzo Pescocostanzo: 500 anni dalla morte del Perugino, Il De Panfilis Di Rocco celebra il cinquecentenario 30 marzo, 2023 Michele di Franco Abruzzo

Il De Panfilis – Di Rocco celebra i 500 anni dalla morte del Perugino. Oggi alle 15:30 presso l’Auditorium San Nicola di Pescocostanzo sarà inaugurata la mostra dei lavori artistici realizzati dagli studenti dell’ Istituto per onorare il pittore che ha innovato le tecniche pittoriche in Italia creando le premesse per far esplodere i suoi allievi Raffaello e Michelangelo per citare i più famosi.

Il nastro sarà tagliato dal Sindaco Roberto Sciullo e dalla dirigente Cinzia D’Altorio. Dall’infanzia alle superiori bambini e ragazzi hanno espresso il meglio del loro potenziale creativo dando vita ad un percorso che permetterà ai visitatori di conoscere il Perugino attraverso gli occhi della gioventù del territorio.

“Promuovere la creatività nell’anima dei piccoli e grandi artisti e’ stata una sfida meravigliosa che ci ha visti all’opera dall’inizio dell’anno scolastico. L’omaggio al Perugino che segue quello passato a Raffaello ha immerso docenti e studenti nella bellezza che i grandi artisti italiani hanno espresso nei secoli. Un grazie infinito ai docenti a cui sta sempre a cuore la cura delle emozioni che i piccoli e i grandi sanno palesare“.

Alla mostra è possibile vedere anche i lavori che altri Istituti del territorio: il Patini Liberatore di Castel di Sangro e il Fermi di Sulmona. La mostra resta fruibile fino al 5 aprile prossimo.