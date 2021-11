Home Abruzzo Pescasseroli, “metti le mani in tasca” tutti insieme contro la violenza di genere 22 novembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Il 27 il 28 novembre l’associazione culturale commercianti centro storico, Pescasseroli è W e la Corale decima sinfonia presentano “metti le mani in tasca” la terza edizione della manifestazione che vede Pescasseroli unità contro la violenza di genere.

Il progetto iniziato 3 anni fa, è appoggiato dall’intera comunità: comune, scuole e associazioni hanno dato negli anni il loro contributo alla riuscita della manifestazione.

Quest’anno l’impegno è partito dalle donne del luogo, che durante lo scorso anno, hanno realizzato a mano dei vestitini bianchi che verranno consegnati ad ogni attività commerciale del paese che, esponendoli affermeranno la loro adesione all’iniziativa. La scelta del simbolo della giornata è caduta su un vestito bianco per vari motivi.

Uno di questi è il fatto che spesso la domanda che una donna si sente rivolgere in un aula di tribunale in caso di stupro, è spesso “Lei cosa indossava?” come se il proprio gusto nel vestire sia parte del problema. Ogni vestitino ha infatti uno stile diverso, in quanto realizzato secondo i gusti di chi lo ha cucito e il 27 novembre, in via principe di Napoli, alle ore 17, sarà inaugurata una mostra dal titolo “cosa indossavo” nella quale saranno esposti vari capi di abbigliamento, accompagnati dalla testimonianza di chi indossandoli ha subito violenza.

Inoltre i vestitini hanno come filo comune il colore bianco simbolo di candore e innocenza. Questa scelta è dettata dal secondo aspetto che si vuole sottolineare nella manifestazione di quest’anno, ovvero il dolore e l’impotenza dei bambini che subiscono sulla propria pelle le conseguenze di queste atrocità realtà. Il 28 novembre alle 16:30, presso il cinema Ettore Scola, si terrà infatti un convegno al quale parteciperanno la giornalista Rai Sabrina Carreras e il presidente della Onlus “Il giardino segreto”, Patrizia Schiarizza, che si occupa dei figli delle donne vittime di femminicidio e di coloro che rimangono a prendersene cura, soprattutto dei parenti.

Anche i ragazzi e le ragazze dell’Associazione sportiva Pescasseroli daranno il loro contributo alla riuscita della manifestazione, organizzando un flash mob in Piazza Sant’Antonio la domenica mattina mentre il lato artistico dell’evento sarà a cura della compagnia teatrale “I Colibrì” che il sabato sera alle 21:30 si esibiranno nello spettacolo teatrale “al cuore delle donne – storie d’amore e di coraggio”.

Anche quest’anno Pescasseroli grida unita il suo NO ALLA VIOLENZA, perché un femminicidio ogni 3 giorni, in una società civile non è più sopportabile.