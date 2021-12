Home Abruzzo Giuramento del Presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, oggi l’insediamento 20 dicembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Tra pochi minuti, oggi 20 dicembre 2021 alle ore 11.30 all’Aquila, si terrà la convalida del Presidente e dei consiglieri della Provincia dell’Aquila eletti, nella sala consiliare del Comune a villa Gioa, alle spalle del tribunale di L’Aquila.

Il riconfermato Presidente della Provincia Angelo Caruso avrà la maggioranza in Consiglio, con 6 eletti: Vincenzo Calvisi, Gianluca Alfonsi, Dino Iacutone, Gabriella Sette, Nunzio Tarantelli (per la lista di centrodestra) e Maurizio Proietti (lista civica collegata a Caruso).

Per la lista a sostegno di Vincenzo Giovagnorio (che non rientrerà in consiglio per via della mancata elezione) sono stati eletti: Antonella La Gatta, Fabio Camilli, Carmine Silvagni e Valter Chiappini, all’opposizione.

Procederà alla proclamazione degli eletti consiglieri provinciali il presidente del seggio, il segretario generale della Provincia, dott. Paolo Caracciolo, e si procederà anche al giuramento del Presidente della Provincia, Angelo Caruso, da quel momento in poi nei pieni poteri.