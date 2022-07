Home Abruzzo Civitella Alfedena: giuramento del sindaco Giuseppe Rossi, presentato l’esecutivo 8 luglio, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Nel pomeriggio del 2 luglio scorso, alla presenza di tutti i consiglieri eletti il 12 giugno e di una cospicua rappresentanza di cittadine e cittadini, si è insediata la nuova Amministrazione di Civitella Alfedena.

Il sindaco Giuseppe Rossi ha innanzitutto rivolto un cordiale saluto al pubblico presente e ha poi presentato i componenti il Consiglio comunale (Adelmo Antonucci, Serena Antonucci, Edmondo Cocuzzi, Anna Iannucci, Daniele Iannucci, Maria Lista, Ettore Rossi per il Gruppo di maggioranza, Alessandro Cruciani, Fabrizio Muscatelli, Pasquale Pezzella per il Gruppo di minoranza) e il Segretario Comunale Dottor Davide D’Aloisio, che ha sentitamente ringraziato per la disponibilità e l’impegno dedicati al Comune di Civitella.

Dopo il giuramento del Sindaco sono state adottate, tra le altre, alcune importanti deliberazioni quali la nomina del Presidente del Consiglio Anna Iannucci, e la nomina dei capigruppo di maggioranza e minoranza rispettivamente Daniele Iannucci e Fabrizio Muscatelli.

E stata quindi comunicata la composizione della Giunta comunale costituita dal Consigliere Serena Antonucci (con delega alle attività economiche produttive – turismo, commercio, artigianato, etc. – ai rapporti con le associazioni di categoria, al patrimonio agrosilvopastorale e alle politiche per i giovani) e dal Consigliere Ettore Rossi (vice Sindaco con delega ai lavori pubblici, al patrimonio immobiliare, alla manutenzione impianti e attrezzature, all’arredo territoriale, al personale), che restano in carica fino alla nomina e insediamento dei successori.

A tutti gli altri Consiglieri di maggioranza sono stati attribuiti compiti specifici di collaborazione su tematiche diverse, anche secondo la formazione professionale di ciascuna/o, per assicurare il maggiore impulso propositivo alla azione di governo.

Il Sindaco ha poi illustrato “Le linee programmatiche di governo 2022-2027” riepilogandole nei sei punti principali (Partecipazione e Comunità; Turismo, eventi, attività economiche; Promozione e comunicazione; Centro storico, manutenzione, urbanistica; Assistenza, servizi alla persona e solidarietà; Relazioni esterne e istituzionali).

Si tratta di un Programma ambizioso, certamente di non facile realizzazione, ha voluto precisare il Sindaco, che ha poi aggiunto come, con l’impegno di tutti – della Amministrazione, degli uffici e del personale, delle civitellesi e dei civitellesi, residenti e non, degli amici di Civitella – si potrà imprimere una svolta alla amministrazione del paese e dare un impulso importante al migliore progresso della Comunità.

Si vuole infatti impostare una azione collegiale di governo in grado di perseguire, nei tempi necessari, l’attuazione del “Progetto per la Civitella Alfedena dei prossimi anni” e rendere il paese, in quanto “piccola Comunità”, protagonista di se stessa e del suo avvenire.