Ateleta, statua di Gioacchino Murat: la risposta del sindaco Marco Passalacqua

La risposta del sindaco Marco Passalacqua sulle polemiche riportate da alcuni cittadini di Ateleta dopo lo spostamento della statua di Gioacchino Murat:

“Cari cittadini,

leggendo con molta attenzione i vostri commenti, nei quali emerge senza alcun dubbio una sincera e sentita partecipazione, nell’esprimere liberamente e a proprio modo, un’ emozionante interesse protettivo e di grande riconoscenza al nostro fondatore, traspare attaccamento e profondo rispetto, in una storia meravigliosamente raccontata e percepita dinnanzi la magnificenza di quest’opera.

L’intenzione umile nel suo intento, di assoluta riconoscenza al nostro fondatore, è stata quella di esaltare, se pur a pochi metri di distanza, l’imponenza e la grandiosità, per un’opera definita tra le più belle di quelle intitolate a Gioacchino Murat.

Molte sono state le generazioni che si sono succedute al suo cospetto, vantando il prestigioso documento che quell’uomo divenuto Re tiene stretto in una mano, e che volle firmare dando vita alla nostra comunità.

E’ simbolo di libertà con un’immenso significato storico, politico e culturale che ha contraddistinto il nostro modo di essere in Ateleta e in terre lontane.

Pertanto dare la giusta importanza a un uomo che nella sua sfrontata bellezza, finalmente volge lo sguardo alla creatura da lui voluta e da lui protetta, rappresentata dal nostro Palazzo Municipale, esprimendo compiacimento e orgoglio visibilmente percepibile nel suo viso.

Siamo assolutamente consapevoli che in tempi più permissivi, una giusta cerimonia, avrebbe raccolto pareri ,consensi e critiche assolutamente costruttive , ma che ora e nella buona fede di agire, ha comunque tutelato l’unico protagonista destinatario delle nostre origini e della nostra storia.

L’entusiasmo di acclarati storici locali e di professionisti in amministrazioni passate, chiamati ad esprimersi in merito, hanno rafforzato l’idea nella sua parte iniziale supportandone l’esecuzione e il suo fine, confermando anche l’impossibilità di attribuire nella sua prima installazione, una posizione centrale derivato dal fatto che fosse l’unico spazio all’epoca disponibile visto che la fontana era ubicata al centro della Piazza, mentre sull’area oggi destinata in parte a giochi, insisteva per l’intera superficie la chiesa parrocchiale, condividendo infine che nella nuova destinazione odierna ci sarebbe stata sicuramente anche l’opportunità di salvaguardare il monumento non più parte di un’area parcheggio.

Inoltre vorrei precisare che i lavori sono ancora in corso e prevedono ulteriori opere di valorizzazione tra cui l’installazione di apposito impianto di illuminazione a led.

Esprimendo gratitudine soprattutto a coloro i quali hanno esposto le loro considerazioni sulla nostra decisione, vi saluto e vi ringrazio invitandovi a visionare personalmente il nuovo posizionamento affinché emerga nel vostro animo la buona fede e la trasparenza di un’amministrazione che vuole valorizzare la nostra storia e le nostre origini.

Un Caro saluto”

Il Vostro Sindaco

Dott. Marco Passalacqua