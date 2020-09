Home Cronaca Alto Molise, gli anziani chiamano il 112 e mettono in fuga i truffatori 3 settembre, 2020 teleaesse.it Cronaca

Pattuglie dei Carabinieri su e giù per Agnone. Posti di blocco nei punti più strategici. Ieri gli uomini del Capitano dei Carabinieri, Christian Proietti, della Compagnia di Agnone sono state allertati da possibili truffe che alcuni sconosciuti stavano per mettere in atto sui territori di Agnone, Pescopennataro ed altri centri altomolisani.

L’allerta è stato dato da alcuni anziani del posto raggiunti da telefonate sospette che facevano pensare a raggiri.

E proprio sugli insegnamenti impartiti dalle Forze dell’Ordine, ovvero di diffidare da sconosciuti o telefonate sospette e di dare subito l’allarme senza timore, questa volta non si sono registrate truffe, anzi i malfattori probabilmente sentendosi “braccati” si sono dileguati. Da quanto si sa i Carabinieri hanno cercato di intercettare un’auto sospetta, una berlinetta di colore scuro con un paio di persone a bordo che ha fatto perdere le tracce dai luoghi del Molise altissimo.

V.L.