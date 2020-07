L’agnonese Nico Sboro e i Kom al Sanremo Rock

Un paio di mesi e si riaccenderanno i riflettori su Sanremo Rock nota kermesse musicale giunta alla trentatreesima edizione, e rassegna più longeva e dedicata ai cantanti e gruppi emergenti italiani. Nominato nel 2019 quale miglior Festival Rock d’Europa il Sanremo Rock è il punto di riferimento per tantissimi giovani e band che aspirano a far conoscere le proprie bravure per una vera carriera nel mondo musicale. Ebbene quest’anno il Festival, per i molisani ed abruzzesi, è ancor più da seguire. Nella finalissima del 12 settembre prossimo al teatro Ariston della “Città dei Fiori” saranno protagonisti i “Kom”, gruppo musicale di Pescara che vede come batterista il bravissimo Nico Sboro di Agnone, che hanno superato non senza fatica tutte le selezioni d’accesso per Sanremo.

I Kom nascono nel 2013 come tribute band di Vasco Rossi. Sette elementi che battezzano nel 2018 il loro primo album discografico dopo successi che hanno visto la band aprire il concerto del Modena Park davanti a 40mila persone. Ad aprile scorso il loro singolo dedicato al Covid-19 registrato quasi totalmente da casa per il rispetto dei Dpcm contro l’assembramento. Ed eccoci ad oggi. Sabato scorso le finali multi regionali ad Avezzano che hanno premiato i Kom lanciandoli nell’Olimpo della musica che conta staccando il biglietto d’accesso per il Sanremo Rock. Grande gioia per il 28enne batterista agnonese. Nico è sui tamburi da quando aveva 9 anni.

Una passione innata che lo porta a studiare percussioni al conservatorio “Perosi” di Campobasso e perfezionare la tecnica prima con il maestro Mancini e poi con Di Lazzaretti a Roma. Quindi tantissimi titoli accademici ma soprattutto esperienza con i gruppi a livello nazionale ed europeo. Suona per la venuta del Papa in Molise nel 2014 fino alla docenza, nel 2018, nel Music Academy di Isernia-Queend Academy. Una esperienza di spessore nel mondo musicale che è la vera professione di Nico Sboro che certamente diventerà un valore aggiunto in quel Sanremo Rock che premia soprattutto giovani musicisti di talento.

Vittorio Labanca