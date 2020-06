Home Attualità Isernia, incessante attività dei volontari della Croce Rossa Italiana sul territorio 23 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità, Video

Sono scesi in piazza, sabato scorso, i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato d’Isernia per testimoniare la costante missione umanitaria verso il territorio. Hanno accolto migliaia di persone sul piazzale della stazione del capoluogo pentro, dove hanno attirato l’attenzione dei cittadini con l’allestimento di una postazione contornata da colori, musica, clown e personaggi in maschera.

I 120 volontari del gruppo isernino risultano tra i più attivi in Molise per le molteplici attività che svolgono durante l’anno; per non parlare di tutte le operazioni che hanno svolto sul territorio provinciale – h 24 – nei mesi critici dell’emergenza coronavirus. Il presidente del Comitato Regionale d’Isernia, Fabio Rea, ha espresso il plauso ai suoi volontari esprimendo parole di riconoscenza per l’eccellente lavoro svolto e l’impegno costante. Plauso esternato anche alle dinamiche infermiere del Centro Trasfusionale Sangue dell’ospedale ‘Veneziale’ d’Isernia, sempre in prima linea, che non sono volute mancare a questo appuntamento che dopo alcuni mesi ha riportato la Croce Rossa in piazza per sensibilizzare la popolazione sulle donazioni del sangue.

Guarda il Videoservizio