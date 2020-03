Home Abruzzo Coronavirus – Sindaco Scura in convalescenza loda i cittadini di Alfedena 15 marzo, 2020 teleaesse.it Abruzzo, Video

Assente da qualche mese dalla scena politica e dal paese, per seri motivi di salute, il sindaco di Alfedena Massimo Scura, esorta i concittadini a non mollare, congratulandosi per il comportamento esemplare e responsabile tenuto in questi giorni nell’affrontare l’emergenza Coronavirus.

Non tradisce emozione nel breve video diffuso su whatsapp dal Comune, ma è evidente la sofferenza accusata per la distanza dalla sua comunità che guida da 9 anni, per il secondo mandato consecutivo.

Particolarmente sentito il breve passaggio in cui ricorda i difficili momenti della nevicata straordinaria del 2012, quando la comunità alfedenese, sindaco in testa, dimostrò un esempio di cooperazione per tutto il comprensorio sangrino. Da finire sulle colonne del quotidiano cartaceo Nuovo Molise.

I sinceri auguri di buona convalescenza all’ingegnere Scura dal direttore e la redazione di TeleAesse.

Guarda il Video