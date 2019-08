Casoli, palazzo Tilli ospita il festival della melodia

Palazzo Tilli ospiterà una tappa del “Festival della Melodia“, la rassegna canora dedicata a giovani emergenti, organizzata dal giornalista Paolo Minnucci. L’appuntamento con la manifestazione è in programma il 6 agosto alle ore 21 con ingresso libero.

“Musica leggera e talento saranno i protagonisti della serata – spiega Antonella Allegrino, proprietaria dell’edificio settecentesco – Nella splendida cornice della terrazza, che affaccia sulla verdeggiante valle del Sangro Aventino, circondata dai monti della Maiella, giovani cantanti eseguiranno cover della musica italiana e internazionale personalizzandole con il proprio stile. Verranno giudicati da una giuria tecnica e una popolare, quest’ultima formata da casolani appassionati di canto, tra cui il sindaco, Massimo Tiberini, che ha preannunciato una sua esibizione sul palco. E’ vero che in Italia ci sono molti talent, che offrono ai giovani la possibilità di mettersi in luce e farsi strada nel mondo della canzone, ma affrontare la gavetta, partecipando a manifestazioni come il Festival della Melodia, forma e aiuta a crescere chi intende vivere di musica. Invito tutti a partecipare alla serata che sarà ad ingresso gratuito“.

Il Festival della Melodia è una rassegna canora nata in Abruzzo 20 anni fa, che offre l’opportunità gratuita a tanti giovani emergenti di mettersi in evidenza davanti a giurie di esperti, composte da musicisti, discografici e giornalisti del settore. La manifestazione è stata organizzata, nelle passate edizioni, anche con scopi di solidarietà negli ospedali, nei penitenziari e nelle case d’accoglienza. La rassegna ha ospitato importanti protagonisti della musica italiana come Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble. Il vincitore della tappa casolana del Festival della Melodia parteciperà di diritto alla finale nazionale della manifestazione, che si terrà a febbraio a Sanremo.