Home Abruzzo Concorsi di progettazione indetti dalla Provincia dell’Aquila, procedura aperta a tutti i professionisti 21 febbraio, 2023 Michele di Franco Abruzzo

L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila comunica che sono stati banditi tre concorsi di idee progettuali, con procedura aperta a tutti i professionisti, per attuare radicali miglioramenti su tre aree della viabilità del territorio provinciale.

I tre concorsi sono mirati all’individuazione di soluzioni per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete stradale provinciale. Il primo è focalizzato sulle strade provinciali dell’hinterland della città dell’Aquila, il secondo è teso ad ad attuare interventi nella Valle del Sagittario ed il terzo punta, inoltre, anche all’adeguamento normativo e alla riorganizzazione del traffico sulla SP Marruviana nel tratto Borgo Ottomila-San Benedetto dei Marsi.

I concorsi hanno lo scopo di acquisire le migliori idee da tradurre in progetti con livello di approfondimento pari a quello di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle opere a basso impatto ambientale.

Dopo i due gradi del concorso, la stazione appaltante si riserva di affidare ai vincitori dei concorsi la progettazione e l’esecuzione dei lavori, con procedura negoziata, per un importo previsto a base di gara pari a € 617.316,97 per il concorso riguardante il territorio della città dell’Aquila, € 712.631,25 per la procedura concorsuale relativa alla zona della Valle del Sagittario ed € 665.914,18 per il bando di gara che riguarda la SP Marruviana.

Per tutti i concorsi saranno attribuiti 5 premi ad altrettanti concorrenti.

Per il bando di gara sulla città dell’Aquila la somma di € 120.000,00 sarà ripartita tra i concorrenti che presenteranno le 5 migliori proposte, il valore dei premi è il seguente: 1° premio: € 60.000,00; 2° premio: € 30.000,00; 3° premio: € 10.000,00; 4° premio: € 10.000,00; 5° premio: € 10.000,00.

Per le procedure concorsuali riguardanti la Valle del Sagittario e la SP Marruviana la somma di € 115.000,00, per ognuno dei due concorsi, sarà così divisa tra i 5 vincitori: 1° premio: € 60.000,00; 2° premio: € 25.000,00; 3° premio: € 10.000,00; 4° premio: € 10.000,00; 5° premio: € 10.000,00.

L’importo di ogni singolo premio è inteso al netto di oneri previdenziali e di IVA.

Nel primo grado di concorso la valutazione degli elaborati di idee di tutti i concorrenti avviene mediante l’attribuzione di punteggi in base a criteri predefiniti. Vengono ammesse al secondo grado le 5 migliori proposte ideative. Nel secondo grado di concorso la valutazione delle 5 migliori proposte progettuali avviene sempre mediante l’attribuzione di punteggi in base a dei criteri predefiniti.

Ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali descritte sono disponibili online sul sito della Provincia dell’Aquila.

“Siamo particolarmente entusiasti di aver adottato una procedura concorsuale raramente usata dalle pubbliche amministrazioni che consentirà a noi di raccogliere le migliori idee progettuali, ed ai professionisti di cimentarsi con tematiche importarti da un punto di vista tecnico ed ambientale.

Mi corre l’obbligo di ringraziare, insieme ai consiglieri di maggioranza, tutto il settore viabilità che ha lavorato con proficuo impegno a questa importante iniziativa. Ringrazio, inoltre, i sindaci delle amministrazioni in cui ricadono gli interventi per aver saputo offrire la collaborazione per la definizione del programma” ha dichiarato il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.