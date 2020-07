Home Auguri Raggiunge la quiescenza la maestra Lucia Amicone, gli auguri dei genitori 19 luglio, 2020 teleaesse.it Auguri

Lucia Amicone, per tutti Lucietta. 42 anni due mesi e dieci giorni di servizio svolto nelle scuole di: Agnone, Frosolone, Santa Maria del Molise e Pettoranello.

Oggi ha voluto festeggiare con i suoi amati bimbi il meritato traguardo presso il ristorante Montagna Amica di Pescopennataro. Presente anche il sindaco di Pettoranello del Molise, Andrea Nini, che per l’occasione ha consegnato una targa ricordo-ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale.

La maestra Lucietta ha dedicato la sua vita all’insegnamento e all’educazione dei bambini. Oggi alcuni ex discenti sono genitori, e molti di loro hanno raggiunto obiettivi accademici e professionali importanti.

Tutti continuano a vedere la maestra Lucietta come una guida e a lei si rivolgono ancora per avere consigli. Oggi, in occasione del saluto di commiato, ha promesso ai suoi bimbi che sarà presente e li seguirà con il suo sguardo attento e con il suo amore immenso.

All’insegnante, i genitori della scuola d’infanzia di Pettoranello del Molise e Pesche, le rivolgono i più fervidi auguri per la meritata quiescenza ed un futuro ricco di soddisfazioni.