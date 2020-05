Home Attualità Molise, slittano al 1° agosto i saldi 28 maggio, 2020 teleaesse.it Attualità

I saldi di fine stagione quest’anno prenderanno il via il primo agosto e non il 4 luglio come previsto. Decisione questa dell’Esecutivo regionale che ha comunicato che “L’inizio delle vendite di fine stagione relative al periodo estivo 2020 è stato posticipato dal primo sabato di luglio al primo agosto“. La Giunta regionale del Molise ha deliberato a seguito della decisione presa dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 maggio scorso. Il periodo destinato ai saldi è stato fissato in sessanta giorni.

V.L.