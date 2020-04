Home Molise Alto Molise, Bertolaso: “Presto tornerò ad Agnone” 13 aprile, 2020 teleaesse.it Molise

E’ guarito e nel giorno di Pasqua ha voluto scambiare gli auguri con la Protezione Civile di Agnone. Guido Bertolaso si è sentito ieri telefonicamente con Mario Petrecca, responsabile delll’ANC-Protezione Civile di Agnone, chiedendo dell’impegno profuso da Petrecca e dai suoi uomini sul territorio in questo periodo di Coronavirus.

“Una telefonata amichevole – ha detto il responsabile dell’ANC-PC di Agnone – nella quale Bertolaso ha detto che è uscito dalla positività del covid-19 anche se è in attesa di un tampone di conferma. Comunque è pronto a tornare al suo ospedale di Milano, costruito negli spazi della Fiera, e non ha fatto altro che porgere i saluti a tutti i volontari della Protezione Civile di Agnone promettendo che tornerà presto in Alto Molise“.

Una amicizia speciale quella fra Agnone e Bertolaso che negli ultimi anni si è concretizzata con due visite da parte dell’ex responsabile della Protezione Civile nazionale in terra agnonese.

Vila