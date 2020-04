Home Cronaca Villa San Michele, riapre lo sportello di Poste Italiane: giovedì 9 il pagamento delle pensioni 6 aprile, 2020 teleaesse.it Cronaca

Dopo circa un mese dalla chiusura, a Villa San Michele, riapre lo sportello di Poste Italiane. A darne notizia a TeleAesse è il presidente di ANCI Molise Pompilio Sciulli, intervenuto personalmente presso i vertici dell’Azienda.

Dunque per i circa 50 pensionati finalmente arriva una boccata d’ossigeno. Hanno dovuto attendere ben 15 giorni per il pagamento degli emolumenti, disponibili in virtù dell’ordinanza governativa dal 26 marzo scorso. Gli anziani quindi potranno mettersi in fila e riscuotere i contanti, giovedì prossimo 9 marzo. I vecchietti torneranno a fare la spesa alimentare, con il portafoglio pieno, dagli ambulanti.

La filiale d’Isernia di Poste nel frattempo ha provveduto a disporre la sanificazione dell’ufficio della frazione.