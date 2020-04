Home Molise Coronavirus Molise, a Campochiaro l’esercito consegna mascherine e indumenti 3 aprile, 2020 teleaesse.it Molise

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l’Esercito ha messo immediatamente a disposizione elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture al fine di velocizzare la distribuzione di materiali necessari alla lotta al Covid 19. In particolare, nei giorni scorsi, il personale del 9 Reggimento Alpini dell’Aquila ha distribuito 300 indumenti e 3000 mascherine di protezione individuale presso il punto di raccolta di Protezione Civile a Campochiaro in provincia di Campobasso.

L’Esercito, da subito in prima linea nel contrasto all’espansione del virus, ha messo, sta mettendo e continuerà a rendere disponibili tutte le capacità e competenze richieste, proprie di una Forza Armata che da molti anni, grazie al continuo addestramento e ai molteplici impegni internazionali, ha sviluppato professionalità ed eccellenze uniche. Molto importante in questo momento anche il sostegno umano e le attestazioni di gratitudine che gli uomini e le donne dell’Esercito, stanno ricevendo dalla popolazione italiana, che, mai come in questo periodo, ne sta apprezzando la serietà, il coraggio, l’abnegazione e l’estrema professionalità.

Gli uomini della Forza Armata dunque una risorsa per i Comuni che, grazie alle nuove disposizioni, possono essere subito operativi su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile.