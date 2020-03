Home Attualità “Restate a casa il giornale te consegniamo noi”, plauso ai colleghi di Ecoaltomolise 25 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Resta a casa: il giornale te lo consegniamo noi. E’ l’iniziativa della testata L’Eco de l’Alto Molise – Vastese in collaborazione con l’Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo Volontario e Protezione Civile di Agnone che sarà messa in campo in tutto il territorio di Agnone a partire dai prossimi giorni.

“In un periodo di emergenza sanitaria, il mondo dell’editoria paga un prezzo altissimo per quanto concerne la vendita dei quotidiani – spiega il direttore editoriale de l’Eco Maurizio d’Ottavio (foto).

Nelle ultime settimane, causa l’epidemia di coronavirus che costringe milioni di italiani a stare in casa, si registra un calo spaventoso di vendite di numerose testate e riviste nazionali e locali. Il tutto oltre a vanificare il lavoro di tanti colleghi giornalisti e grafici, annulla anche quello dei titolari delle edicole che tra mille sacrifici, costi di gestione in primis (affitto, luce, riscaldamento, ecc.), combattono per mantenere aperto quello che fino a poco tempo fa era considerato lo ‘spazio dell’informazione’. Per cercare di arginare il fenomeno del calo delle vendite, grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile, guidata dal cav. Mario Petrecca, a partire dai prossimi giorni, l’Eco ha pensato di consegnare a domicilio il quotidiano richiesto. Sottointeso – conclude il direttore della testata – che il servizio è gratuito e l’incaricato a consegnare il giornale sarà munito di tutte le protezioni del caso (guanti, mascherina, occhiali)“.

Per richiedere una copia del giornale basta chiamare il numero di telefono 333.77.03.056 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 (tutti i giorni), ed entro le 11,00 il giornale arriverà al domicilio indicato.