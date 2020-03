Home Attualità Alto Molise, i comuni sanificano le strutture scolastiche 7 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Da stamani sanificazione delle Scuole, degli scuolabus e degli uffici del Comune e del Giudice di Pace di Agnone. “Cosa questa – afferma il sindaco Marcovecchio – che era in programma per il prossimo giugno, ovvero alla chiusura dei plessi scolastici. Abbiamo dovuto anticiparla per volontà ministeriale“. Anche a Capracotta il sindaco Candido Paglione ha dato seguito alle volontà ministeriali.

“A seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha stabilito nuove misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus – comunica il sindaco – a cominciare dalla chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, è stata disposta un’operazione di sanificazione e igienizzazione degli edifici pubblici presenti sul territorio comunale. In particolare, nella giornata di domenica 8 marzo, a partire dalle ore 15.00, saranno sottoposti a Disinfezione – Sanificazione: il Plesso scolastico (casa canonica) in Via Roma, la sede del Municipio, gli Ambulatori medici e la sede della Guardia medica, la Farmacia comunale, la Palestra, la Chiesa Madre e il Santuario della Madonna di Loreto.

Si precisa che – aggiunge Paglione – le suddette operazioni di sanificazione straordinaria vengono eseguite in via del tutto precauzionale. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la dovuta attenzione la vicenda legata all’evoluzione dell’infezione, attenendosi a tutte le disposizioni emanate dagli organismi preposti. Invito i cittadini – conclude il sindaco – a seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise e ad evitare comportamenti allarmistici“. Intanto continuano le comunicazioni di annullamento di convegni e celebrazioni come quella del 25° della venuta del Papa ad Agnone.

“In base alle Disposizioni Ministeriali la Pontificia Fonderia Marinelli dovrà sospendere, e rinviare a data da destinarsi, il convegno “Giovanni Paolo II. Un Uomo, un Pontefice, un Santo“, già annunciato per il 19 marzo, a ricordo del 25′ anniversario della Storica Visita ad Agnone.

Un prossimo comunicato – affermano dalla Pontificia Fonderia – anticiperà la data dell’incontro in cui rievocheremo lo straordinario evento nel rispetto del “Santo che è venuto tra noi”“.

Vittorio Labanca