Carovilli, Unicredit sopprime la banca e il servizio bancomat 20 febbraio, 2020

Mentre si continua a parlare del rilancio e della tutela della montagna – oggetto di discussione anche in Parlamento – continua silenziosamente la spoliazione dei servizi nelle aree interne altomolisane. E così dopo la chiusura dello sportello a Capracotta di ‘Intesa San Paolo‘, a breve, è prevista anche la soppressione della banca Unicredit di Carovilli.

La giustificazione dei vertici dell’Istituto – secondo indiscrezioni – coincide millimetricamente con quella già scritta per lo smantellamento in altre realtà: “Non rientra nei parametri“. Poco importa se lo sportello del paese di tartufi sia ampiamente in attivo, come dimostra il bilancio della banca.

I clienti di Carovilli, dunque, saranno assorbiti dalla filiale d’Isernia e non avranno più a disposizione neanche il comodo servizio bancomat. Sembrerebbe che la decisione ancora non sia stata resa nota agli amministratori locali, proprio per evitare “scomode” e comunque inefficaci resistenze.

A poco servono comunque le proteste dei cittadini che “minacciano” di trasferire i conti correnti agli uffici postali: le chiusure degli sportelli, infatti, riguarderanno migliaia di piccole comunità dello stivale.

Ormai lontanissimo il bel ricordo, salutato con soddisfazione – allora – dalla comunità carovillese, dell’inaugurazione della Banca Popolare del Molise. Altri tempi, altre sensibilità, altre logiche.