Maltempo, rimandata a domenica 14 ottobre la festa del vento a Capracotta 6 ottobre, 2018

E’ stata rinviata a domenica 14 ottobre “La festa del vento”, in programma per domani, organizzata dal Comune di Capracotta, in collaborazione con la Pro Loco. Il maltempo che sta imperversando in Alto Molise ne impedisce il normale svolgimento.

Il programma della giornata, già pubblicato da TeleAesse, rimarrà pressochè invariato.