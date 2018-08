Monteroduni, si è aperto l’Eddie Lang Jazz Festival. Stasera il boom: sul palco c’è Toquinho

Non solo gli appassionati del Jazz. Ieri sera nel giardino del castello di Monteroduni c’era il pubblico delle grandi occasioni ad assistere alla prima serata d’apertura dell’Eddie Lang Jazz Festival. Una rassegna musicale, che ha segnato la storia del centro molisano della valle del Volturno, ma ci spingiamo a dire di tutto il Molise.

Quest’anno, la ventottesima edizione, passerà negli annali della storia locale per la presenza di un’artista famoso e bravissimo: Toquinho, il brillante chitarrista e cantante brasiliano, originario di Toro (Cb), il quale si esibirà proprio stasera.

Il comune – ha spiegato a TeleAesse il sindaco Custode Russo – per la prima volta si è fatto carico di gestire in proprio, questa grande rassegna musicale dedicata al jazz, nata in Molise, copiata ovunque. Nessuno però finora è riuscito a rubargli l’anima. Da non perdere. (clicca sulla locandina per ingrandire).

Guarda il video