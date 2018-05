Home Molise Roccamandolfi, capitale degli sport all’aria aperta: al via “Vivere e far vivere il Matese” La grande manifestazione sportiva inizialmente programmata per il 6 maggio è stata rinviata a domenica prossima per le non favorevoli condizioni meteo 11 maggio, 2018 teleaesse.it Molise

E’ considerato l’evento apicale degli sport praticabili nell’area matesina “All in day“. Tant’è vero che ogni anno richiama ai piedi di monte Miletto centinaia di appassionati provenienti anche dalle regioni limitrofe. L’evento denominato “Vivere e far vivere il Matese” è organizzato dalla Pro Loco di Roccamandolfi, in collaborazione con il Centro ippico Samarcanda; l’Associazione Vivi Roccamandolfi; Matese mountainbike; UISP sport per tutti; Cai Molise; Associazione Malatesta; Molise Avventura; Aigae.

Domenica 13 maggio la piazza dell’incantevole “borgo dei briganti“, si trasformerà magicamente in un teatro meraviglioso per ben cinque discipline sportive: trekking – mountainbike, rafting, arrampicata su roccia, equitazione.

Il tutto coordinato dagli esperti di ogni settore, pronti a guidare e ad assistere tutti i partecipanti durante l’intensa giornata. Una grandissima manifestazione aperta a chiunque voglia trascorrere momenti indimenticabili di svago, condividendo emozioni e voglia di divertimento insieme ai soci della Pro Loco, che da sempre hanno naturalmente anteposto ospitalità ed accoglienza in ogni evento ideato sotto questo cielo. Ma non solo: al termine delle attività, gli organizzatori metteranno in scena delle prelibatezze gastronomiche, realizzate con i proverbiali prodotti locali.

Nell’occasione sarà inaugurato il Circuito Interregionale del Matese (CIMA) presentato a maggio dello scorso anno.

Al fine di facilitare il deflusso più rapido delle iscrizioni, la Pro Loco raccomanda di precompilare, qualora possibile, il modulo d’iscrizione sotto allegato.