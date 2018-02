Home Molise Roccamandolfi, inaugurato il Micronido. “Diverse opportunità per la comunità”, afferma Lombardi 5 febbraio, 2018 teleaesse.it Molise

E’ stato inaugurato ed attivato stamane a Roccamandolfi il micronido. A darne notizia è il sindaco Giacomo Lombardi che insegue da tempo questo progetto. “L’idea è stata concretizzata dall’Amministrazione grazie alla partecipazione della Cooperativa PI.MA. di Isernia in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone“.



“Il progetto della durata triennale – spiega il primo cittadino – è stato finanziato dalla Regione Molise e parte con l’obiettivo di far crescere i bambini in maniera più serena possibile in un ambiente “ad hoc”, su misura per loro. Esso precede dunque la scuola dell’infanzia e si configura come una prima esperienza del bambino con una realtà differente rispetto a quella tipicamente famigliare. Il micronido – aggiunge Lombardi con un pizzico di soddisfazione – rappresenta inoltre una nuova possibilità lavorativa per i residenti del Comune: sono due, infatti, le figure professionali impiegate, un’educatrice e un’assistente”.

“La cooperativa PI.MA. – conclude il sindaco di Roccamandolfi – si è detta orgogliosa del traguardo raggiunto insieme all’Amministrazione Comunale ed è pronta a condividere la gioia con i più piccoli”.