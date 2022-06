La Rock Band “Echo” presenta il primo singolo “Alive” su tutte le piattaforme digitali

Il 19 giugno è una data decisamente importante per la Rock Band di Castel di Sangro “Echo“. Precisamente 2 anni fa, in quel pomeriggio del 2020, i cinque componenti della Band hanno suggellato un accordo, dando vita a questo progetto musicale il quale si rivela già da subito ricco di soddisfazioni.

Nascono cosi gli Echo e, sebbene l’idea abbia preso forma durante il lockdown, il quintetto non si è lasciato condizionare dalle restrizioni governative. Hanno sviluppato il progetto musicale, rispettando il distanziamento imposto, tuffandosi in questa nuova avventura con tanta voglia di ripartire.

I componenti della Band hanno iniziato a suonare cover Rock prodotte negli anni ’70 ed ’80 ponendo le basi per l’identità del gruppo che emerge dal nome stesso. Dall’immenso “Eco” dei giganti del rock, il quintetto ha tracciato la propria “mission” per diffondere quell’eco al nuovo pubblico, per riportare in auge quel sound che ha letteralmente elettrizzato intere generazioni.

Nella primavera del 2021 gli Echo hanno ripreso a suonare in gruppo gettando le basi per la costruzione di una prima scaletta da presentare durante i concerti, dove i grandi classici del rock si miscelano con i recenti esponenti del genere musicale.

La prima esibizione live riporta proprio la data del 19 giugno, esattamente un anno dopo la fondazione del gruppo. Il battesimo del fuoco per il quintetto registra un esito più che positivo, con il pubblico entusiasta di ascoltare dal vivo la musica rock che da anni ispira e fa sognare milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Il percorso della band procede con esibizioni durante l’estate con ottimi riscontri di pubblico. Terminata la serie di concerti in autunno, gli Echo combinano un potenziamento del repertorio di cover alla scrittura del loro primo brano inedito, un lavoro intricato ma che permette alla Rock Band di crescere e confrontarsi ulteriormente.

La primavera del 2022 risulta essere molto attiva per la band: il 18 e 19 maggio il gruppo musicale partecipa alle finali del Videofestival Live a Milano Marittima, ottenendo un buon riscontro soprattutto per la crescita del proprio bagaglio di esperienze, grazie al confronto con artisti provenienti da tutta Italia.

Appena una settimana dopo viene pubblicato “Alive“, il primo singolo del gruppo disponibile sulle principali piattaforme digitali. Il brano è un sunto generato da tutte le influenze musicali del gruppo.

Attualmente la band sta focalizzando la propria attenzione sulla costruzione del calendario degli eventi estivi 2022, con una scaletta rinnovata e tanta grinta da portare sul palco. Tuttavia l’attività di scrittura di nuovi brani proseguirà per trasmettere emozioni che solo il rock rende durature nel tempo.

Alive: https://youtu.be/_-Qyx1M8ajk

Michele Di Franco