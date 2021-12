Covid Castel Di Sangro, la situazione dei contagi annunciata dal Sindaco

Il sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso lancia un video messaggio sulla situazione pandemica in Alto Sangro per illustrare l’evoluzione del Covid. Oggi 28 dicembre 2021 i dati nazionali lanciano un segnale d’allarme per un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia: 78.313 casi registrati in Italia nella sola giornata di oggi.

Per quanto riguarda i dati della città di Castel Di Sangro sono stati registrati solo 5 casi di positività al tampone molecolare processati in questi giorni, mentre sono stati disposti circa 50 tamponi molecolari i quali risultati dovrebbero giungere nei prossimi giorni che, con molta probabilità, porteranno il numero dei positivi ad alcune decine.

Un dato allarmante ma che, guardando il dato nazionale, punta a ragionare sulla virulenza della variante Omicron, decisamente più contagiosa ma dagli effetti assolutamente piu blandi. I dati impietosi della Regione però proiettano inevitabilmente l’Abruzzo verso la Zona Gialla, che potrebbe entrare in questa zona di restrizioni aggiuntive nei prossimi giorni.