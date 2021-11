Antonio Rondinone ospite al Liceo Sportivo Patini Liberatore Castel di Sangro

Vivere lo sport in maniera diversa, dal punto di vista del cronometrista. Segnare il tempo, dare lo start e misurare le prestazioni di chi scende in campo per mettersi alla prova nelle diverse discipline sportive: questo (e non solo) è il compito di chi, come i cronometristi, è sempre “dietro” le gare.

E per far conoscere lo sport da questo punto di vista, l’associazione Sulmokron che fa parte della Federazione Italiana Cronometristi riconosciuta dal Coni, “torna a scuola”. Giovedì 18 novembre, infatti, il presidente regionale Luigi di Nardo, insieme ai cronometristi della Sulmokron, grazie alla disponibilità della dirigente Cinzia D’Altorio e del professore Andrea Di Nardo, sarà ospite del liceo scientifico indirizzo sportivo Patini Liberatore di Castel Di Sangro.

Ad accompagnare il presidente regionale, un ospite di tutto riguardo: il neo eletto presidente federale Antonio Rondinone per la sua prima uscita ufficiale in Abruzzo.

“L’appuntamento in calendario ci vede onorati della presenza del presidente federale che si è detto entusiasta dell’iniziativa messa in campo e che ringraziamo per la vicinanza che garantisce al nostro territorio.

Dopo l’esperienza maturata già tempo fa quando, grazie al progetto “A tempo di record. Il cronometraggio e lo sport”, l’associazione Sulmokron è riuscita a coinvolgere 14 allievi di due terze del liceo motorio Ovidio di Sulmona, oggi l’associazione torna tra i banchi di scuola e lo fa grazie alla disponibilità della dirigente del liceo sportivo Cinzia D’Altorio e del professore Andrea Di Nardo” dice Giovanni Di Mattia presidente dell’associazione Sulmokron .

“Sarà una giornata dedicata ad una avventura entusiasmante qual è il cronometraggio. Sci, pattinaggio, motociclismo atletica leggera, nuoto, ciclismo, vedono il cronometrista al centro di oltre trenta discipline sportive.

Questa giornata sarà l’occasione per provare a coinvolgere i ragazzi e fargli ottenere, dopo un esame finale, il diploma di allievo cronometrista; un attestato che consente, ai nuovi “signori del tempo”, di essere designati ufficialmente, nelle varie manifestazioni sportive“.

Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi ufficiali di allievo cronometrista organizzati dalla Ficr nelle associazioni affiliate distribuite su tutto il territorio nazionale. Ai corsi di allievo cronometrista possono partecipare uomini e donne in età compresa tra 16 e 65 anni. Il corso è gratuito e si tiene nell’associazione provinciale di riferimento. Superato il corso si diventa allievi cronometristi.