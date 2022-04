Home Turismo Accompagnatore cicloturistico, a Carovilli il primo corso con la Scuola italiana E-bike Ciclo-escursionismo, la cooperativa di comunità Terramea investe nella formazione, a Carovilli, dal 6 all'8 maggio, il primo corso di accompagnatore 6 aprile, 2022 Michele di Franco Turismo

La scorsa estate quasi 5 milioni di italiani ha fatto uso della bicicletta nel corso delle loro vacanze, per una spesa complessiva di poco superiore ai 4 miliardi di euro, pari al 18% dell’intera spesa turistica generata in Italia.

Oltre alle vendite di biciclette, sono ulteriormente cresciute le ricerche di viaggi ed escursioni da vivere in sella ad una bici muscolare o in e-bike, stimolando la conseguente richiesta di nuove figure professionali.

Tra queste è in ascesa il ruolo dell’accompagnatore e-bike, competenza necessaria a garantire un livello generale delle esperienze che valorizzino il territorio offrendo i giusti servizi anche in contesti come il Molise, ancora acerbo in ambito turistico, ma sempre più apprezzato dagli operatori del settore per il suo immenso capitale naturale autentico ed incontaminato.

L’accompagnatore cicloturistico opera negli ambiti in cui la bicicletta possa essere fruibile a tutti gli utenti, anche non in possesso di tecniche ciclistiche evolute, ed ha una connotazione turistica dell’accompagnamento che si esplicita in ogni situazione, da quella urbana e di pianura a quella collinare e montana tipica dell’Alto Molise.

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, la cooperativa di comunità Terramea ospiterà nella propria sede di Carovilli i formatori della Scuola Italiana E-Bike con l’obiettivo di istruire potenziali accompagnatori che potranno così arricchire le proprie competenze affinché siano in grado di valorizzare strade secondarie e sentieri di cui il Molise è ricco, trasformandoli nel contesto ideale per l’offerta turistica e sportiva. Il corso è composto da lezioni teoriche e pratiche e sarà aperto ad un massimo di 10 partecipanti.

La certificazione di accompagnatore e-bike SIEB di 1° livello è il primo step di qualifica nel mondo della e-bike e fornisce gli strumenti per poter affrontare la gestione tecnica, organizzativa e di sviluppo di un’attività individuale o associativa che abbia il fine di diffondere l’utilizzo della e-bike attraverso personale e strutture qualificate.

Nel 2021, la cooperativa di comunità si è dotata di una flotta di e-mtb, disponibili anche per chi vorrà partecipare al corso pur non avendo una propria e-bike, con cui promuove esperienze che coinvolgono attività del territorio, riserve naturali, aree archeologiche grazie ad un calendario di escursioni di vari gradi di difficoltà che attraversano diversi Comuni dell’Alto Molise. Sul sito www.coopterramea.it tutte le informazioni su esperienze e servizi turistici.

Maggiori informazioni al seguente link: https://www.coopterramea.it/2022/03/07/corso_di_accompagnatore_e-bike/.