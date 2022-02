Home Sport Il Vastogirardi cala un Poker di quattro nuovi acquisti di giovani atleti promettenti 12 febbraio, 2022 Michele di Franco Sport

La campagna acquisti del Vastogirardi non si ferma puntando a rafforzare tutti i reparti. La società in queste ultime ore cala un Poker di quattro nuovi atleti promettenti. L’obbiettivo della dirigenza è quello della ricerca di giovani talenti in tutta Italia ma anche oltre i confini nazionali.

Salvatore Gallo, classe 2001, è un trequartista palermitano con un’ottima esperienza: viene dai rossoneri della Nocerina dove aveva giocato la prima metà di campionato e ha militato nel Glacis United. Agile e scattante, sarà utilissimo per rinforzare le prime linee.

Giuseppe Dargenio, 2003, centrale, è invece un talento tutto da plasmare. Dargenio viene dal Bari e in maglia gialloblù saprà fare di certo grandi cose per il centrocampo del Vastogirardi.

Dredjy Djibril Jefferson Ba è un centrale classe 2002 dall’alto potere offensivo con il suo metro e ottantuno di altezza. Franco-senegalese, nonostante i suoi venti anni vanta già belle esperienze con l’Olimpia Agnonese e il Prato, ma ha giocato anche con l’U17 del Paris SG.

Leonid Gichkin è un giovanissimo portiere classe 2004. Viene dalla primavera del Bari, dove ha disputato la prima parte di stagione a disposizione di mister Loseto. Ora inizia la sua avventura in maglia gialloblù dove saprà di certo rendersi utile.

Ph: Coppa Italia Molise