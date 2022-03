Home Abruzzo Diego Di Menna conquista la terza posizione al Gran Premio Giovanissimi 2022 20 marzo, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Sport

Ancora un successo per la scuola sci Pescocostanzo 3000 nella gara 4 dello Slalom Gigante sulla pista “D” di Tarvisio (UD). Questa volta ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo classificandosi in terza posizione è stato Diego Di Menna classe 2013 che, il giorno dopo la vittoria di Ginevra Di Pasquale, è salito sul podio sventolando i colori dell’Abruzzo.

Una prestazione strepitosa del piccolo Diego che ha sfiorato il secondo posto con un ritardo di appena 4 decimi ma che non inficia assolutamente il suo ottimo piazzamento. Al cancellato di partenza si sono presentati 166 concorrenti provenienti da tutta l’Italia. I migliori sciatori di ogni regione, selezionati prima tramite le competizioni provinciali per poi disputare una gara regionale, sono chiamati a gareggiare al Gran Premio Giovanissimi 2022 a Tarvisio.

Molto bene anche la categoria cuccioli 1 con Lorenza Sommella al 9 posto, Simone Di Florio al 21 posto e Nicolò Di Menna al 31 posto della classifica generale. Per lo sci club 3000 ski race tante soddisfazioni in ambito nazionale che fanno ben sperare per la crescita dei piccoli atleti.