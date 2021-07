Home Comuni Roccaraso Cross Country a Roccaraso, i giovanissimi atleti della MTB si sfidano a Pizzalto 5 luglio, 2021 Michele di Franco Roccaraso, Sport

Gli eventi del ciclismo abruzzese si rimettono in sella dopo i fermi dovuti all’emergenza sanitaria. È in programma il 18 luglio a Roccaraso, in località Pizzalto, il primo trofeo specialità “cross country” riservato alle categorie dai G1 ai G6 (i giovanissimi dai 6 ai 12 anni).

La gara di mtb è inserita nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Un appuntamento patrocinato dal comune di Roccaraso e riservato ai piccoli talenti della Mountain Bike e di grande attrazione turistica, nella cornice degli Altipiani maggiori d’Abruzzo.

L’inizio della gara è fissato nel pomeriggio di domenica 18 luglio alle ore 16. Il percorso della competizione è ad anello, un circuito di circa 600-700m di lunghezza, ripetuto in base alla fascia di età. Sono previsti almeno cento iscritti.

Adelio Di Natale, Presidente di Azzura Bike Asd (società organizzatrice dell’evento), ha commentato a nostri microfoni: «Per iniziare e fare esperienza in questo settore abbiamo scelto di iniziare con la categoria giovanissimi, cosicché nei prossimi anni potremo ingrandirci con competizioni di livello più alto e proporre la città di Roccaraso per le prossime tappe di campionati italiani di Mountain Bike. Ringrazio per averci offerto sostegno e supporto tecnico il comune di Roccarso, la A.s.d. Pedale Sulmonese, gli sponsor, la Società Pizzalto per la messa a disposizione del terreno di gara e infine il comitato tecnico per la realizzazione della manifestazione».

Locandina del Cross Country a Roccaraso

Mariangela Amadio