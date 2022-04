Campionati Studenteschi Abruzzo 2022, l’Istituto Patini Liberatore strepitoso nello sci alpino

Si sono conclusi i Campionati Studenteschi regionali d’Abruzzo di sci alpino disputati sulle piste di Campo Imperatore giovedì 7 aprile 2022. Grande partecipazione di atleti provenienti da tutti gli Istituti scolastici della regione Abruzzo, circa 140 concorrenti, che hanno gareggiato per conquistare il primo posto nella gara di Slalom Gigante.

A partecipare a questa competizione non poteva mancare l’Istituto superiore Patini Liberatore con i suoi atleti del liceo sportivo, i quali ancora una volta hanno portato al primo posto i colori dell’Istituto di Castel di Sangro conquistando il podio in tutte le categorie.

A coronarsi il capo di alloro piazzandosi al primo posto assoluto nello Slalom Gigante è risultato Paolo Sanelli, velocissimo sciatore di Pescocostanzo in forze allo sci club Aremogna, che ha segnato un risultato strabiliante 1’00.81 staccando il suo diretto concorrente di 2.27 secondi sulla pista “Mirtillo”.

Gradino più alto del podio per Mariagiulia De Marco nella categoria Junior Femminile e nello Slalom Gigante categoria allievi vittoria di Semire Dauti. La specialista di Super Gigante, ricordiamo, ha conquistato il titolo di campionessa regionale del comitato Cam-Pug il mese scorso.

Per chiudere in bellezza anche il team composto da Luca Le Donne, Paolo Di Donato e Leonardo Varano si sono aggiudicati il primo posto a squadre nel Gigante strapazzando tutti gli sciatori degli Istituti abruzzesi.

Ospite d’eccezione alla premiazione dei giovani atleti uno smagliante Alberto Tomba, campione di sci, uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano. Una presenza fortemente voluta dall’assessore al bilancio, Aree interne e sport, Guido Quintino Liris, nell’ambito del convegno “Io non ci casco”, organizzato dalla FISI Abruzzo a L’Aquila, nella sala dell’Accademia di belle arti.

Questa mattina abbiamo incontrato presso l’Istituto Patini Liberatore tutti i vincitori per farci raccontare le emozioni che hanno vissuto in questa giornata straordinaria. “È stato un onore ricevere questo trofeo dalle mani di una leggenda come Alberto Tomba – dichiara Paolo Sanelli – ho visto tantissimi video delle sue gare e devo dire che erano davvero emozionanti. Vorrei dedicare questa vittoria al mio Istituto, alla Preside ma sopratutto al mio allenatore dello sci club Aremogna Thomas Marcocig per avermi preparato al meglio.“

Divertente è stato incontrare Semire Dauti, ragazza timida e riservata durante le interviste, ma quando infila gli scarponi negli sci in Super Gigante le “porte” le abbatte senza mezzi termini “Mi sono divertita in questa gara anche se prediligo il Super Gigante. Come tutte le vittorie le dedico ai miei genitori dai quali ricevo sempre stimoli per migliorarmi come atleta e come persona. Amo la mia terra e vorrei un giorno riuscire ad essere una sciatrice professionista anche per promuovere le mie montagne.“

Michele Di Franco