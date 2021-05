Home Molise Macchiagodena: Il Comune regala un soggiorno, usa la cultura libraria per rinascere 12 maggio, 2021 Michele di Franco Molise

Macchiagodena (in provincia di Isernia) usa la cultura libraria per rinascere. Il piccolo borgo nasce a 864 m. s.l.m. in un paesaggio dominato dal massiccio del Matese, conserva ancora alcuni caratteri medioevali con le case arroccate attorno al castello (di origine longobarda) costruito su uno sperone di roccia calcarea.

La sua identità culturale è legata alla tradizione della pastorizia, mentre quella gastronomica si basa su due prodotti d’eccellenza che hanno ottenuto alti riconoscimenti: la polenta e il tartufo.

Il Comune ha deciso di puntare su un progetto sostenibile per combattere lo spopolamento perché fino alla metà del ‘900 contava più di 4 mila abitanti, mentre oggi ne conta 1800.

Così ripensando ad una nuova proposta di turismo e di resilienza, in collaborazione con il network “Borghi della Lettura”, si lancia nell’iniziativa Genius Loci– “Portami un libro e ti regalo l’anima”.

In che cosa consiste? Il Comune regala un soggiorno (dal 21 giugno al 12 dicembre 2021) al turista che sceglierà di portare con sé un libro scelto per la vacanza negli hotel, pensioni e agriturismi a disposizione; alla partenza avrà un apposito spazio in cui lasciare il libro e un racconto sull’esperienza vissuta durante la vacanza a Macchiagodena.

La somma di tutti i racconti raccolti, da ogni turista, confluiranno in una pubblicazione editoriale. Un’idea quindi in cui il libro è il protagonista principale: è lui che sceglie dove portarti in vacanza.

E i progetti letterari non finiscono qui! Lo scorso 7 dicembre, Macchiagodena è stato il primo paese del centro-sud ad installare 7 panchine letterarie dedicate a Dante, Rodari, etc. In più nel mese corrente c’è la seconda edizione del Mese dei Libri con 4 appuntamenti (dall’8 al 29 maggio 2021), che si svolgono nella “Terrazza della lettura”.

A chiudere la manifestazione ci sarà l‘ex Ministro della Cultura Massimo Bray. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rilanciare, oltre che il Borgo stesso, le attività commerciali e turistiche poco conosciute ma che hanno tanto da offrire. Il progetto sta riscuotendo un’ottima popolarità, pubblicizzata dalle più grandi testate giornalistiche; è una scommessa già vinta: il Comune ha già ottenuto centinaia di adesioni, provenienti da più parti d’Italia.

È possibile visualizzare il regolamento e le informazioni sul sito istituzionale COMUNE DI MACCHIAGODENA (IS).

Mariangela Amadio