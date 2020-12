Maltempo: interventi dei Vigili del Fuoco h24, decine di soccorsi in Alto Sangro

Il maltempo si è abbattuto su tutta la Nazione facendo registrare un numero di interventi dei Vigili del Fuoco decisamente impressionante: oltre 4000 soccorsi in tutto lo stivale.

Il maltempo in Alto Sangro, in linea con i dati del Centro Funzionale della Regione Abruzzo, ha impegnato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castel di Sangro per 24 ore, mettendo a dura prova gli uomini impegnati, tuttavia i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza le persone raggiunte.

Alberi abbattuti, tetti scoperchiati e allagamenti sono solo alcuni degli interventi dei Vigili del Fuoco eseguiti durante una giornata che sembrava interminabile. Le squadre, già alle prime ore del mattino hanno prestato soccorso ai malcapitati, risolvendo a tempo di record il danno causato dal maltempo.

Gli interventi, la maggior parte dei quali per taglio alberi pericolanti, messa in sicurezza di tetti e soccorsi ad automobilisti in difficoltà, hanno garantito alla cittadinanza un aiuto puntuale e immediato.

Durante una fase emergenziale come quella registrata in queste ore, fa comprendere quanto sia importante il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro. Una caserma sempre pronta ad intervenire anche fuori confine territoriale di competenza.

Un ringraziamento speciale a questi uomini che, terminato il loro intervento, si congedano dal cittadino senza perdere tempo, consci che quei minuti preziosi possono servire a salvare una vita.