Home Abruzzo Treno Mare e Monti, Montesilvano e Roccaraso si incontrano sul binario 24 maggio, 2021 Michele di Franco Abruzzo, Roccaraso, Turismo

Dal 27 giugno partirà in Abruzzo il servizio turistico ferroviario denominato “Treno Mare e Monti”. Il treno partirà da Montesilvano per raggiungere Roccaraso, un itinerario che unisce la costa abruzzese agli altipiani dell’Alto Sangro: passando per le stazioni di Pescara e di Chieti, raggiungerà le stazioni intermedie dei comuni di Pratola Peligna e Sulmona, per poi inoltrarsi nell’entroterra del Parco Nazionale della Majella, con tappa a Campo di Giove, e concludere con Roccaraso.

Le corse del treno sono in calendario per il 27 giugno, il 25 luglio, 19 agosto e il 5 settembre. Si tratta di date sperimentali (una per ogni mese, per il momento) con un prezzo pari a 77,00€ per gli adulti e 67,00€ per i ragazzi dai 5 ai 12 anni (i piccoli fino a 5 anni viaggiano gratis).

I turisti saranno accolti alla partenza di Montesilvano, prevista alle ore 8.57, dagli operatori del Consorzio Turistico; all’arrivo a Roccaraso, previsto alle ore 13.05, i viaggiatori avranno la possibilità di visitare il centro del paese allestito con stand enogastronomici, percorrendo via Roma e piazza Leone.

Il progetto turistico regionale è stato presentato al Museo del Treno di Montesilvano, alla presenza del sindaco della città Ottavio De Martinis, Silvio Raciti (gestore dello IAT e presidente del Consorzio Turistico di Montesilvano), Claudio Calvelli (responsabile del Servizio Materiale e Trazione della Fondazione FS), il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, l’assessore al Turismo Deborah Comardi, Adriano Tocco (Presidente commissione Turismo), Renzo Gallerati e Antonello Lato di ACAF e Daniela Risi di FederAlberghi.

Il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato ha commentato: «Per Roccaraso e per tutto l’Abruzzo è una grande opportunità. Questo treno è un’offerta turistica che unisce la montagna al mare, le bellezze della nostra regione. I miei complimenti vanno al comune di Montesilvano e al Consorzio turistico, per aver lavorato a questa lungimirante iniziativa di un treno che non possiamo perdere, dell’unione di questi territori tra entroterra e mare».

Renzo Gallerati, ex sindaco di Montesilvano dal 1995 al 2005, da tempo promotore di un’offerta turistica nuova, che metta insieme mare e montagna: «Montesilvano è il primo polo turistico-ricettivo durante la stagione balneare, conosco i flussi turistici. L’Abruzzo non è solo spiaggia e buona tradizone culinaria, abbiamo la necessità di scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali della montagna abruzzese e la “Transiberiana d’Italia” è la chiave di volta. Allora, ecco che un’idea progettuale diventa pacchetto per turisti a tutto tondo: dall’ombrellone alla natura dei paesi di montagna il passo è breve. Anzi, il binario è pronto! Signori in carrozza!».

I passeggeri del treno avranno la possibilità di scegliere ulteriori escursioni, in date specifiche, tra cui il borgo di Pescocostanzo. Per tutelare la salute dei viaggiatori, la Fondazione FS ha attivato misure per la prevenzione del Coronavirus: sanificazione e disinfezione costante dei treni, installazione di dispenser di disinfettante per le mani, personale dotato di mascherine e guanti e il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie.

Sarà un viaggio attraverso una ferrovia dal percorso e dal passato fortemente storico (la Transiberiana d’Italia), alla scoperta dei piccoli borghi: gioielli incastonati tra le valli e i monti abruzzesi, custodi di tradizioni secolari.

Mariangela Amadio