Home Comuni Roccaraso Orient Express a Roccaraso, il mitico treno per la prima volta in Abruzzo 10 luglio, 2021 Michele di Franco Roccaraso

Continuano i viaggi in treno storico della Fondazione FS sulla Ferrovia dei Parchi e si arricchiscono di una novità. Domenica 11 luglio le vetture dell’Orient Express transiteranno in Abruzzo.

Il mitico treno degli anni ‘20 partirà da Roma in direzione Sulmona e Roccaraso. Una iniziativa nata dalla collaborazione tra Arsenale S.p.A. e Trenitalia, per far vivere a turisti ed appassionati un’esperienza unica in uno dei treni più noti ed eleganti, che per la prima volta attraverserà i binari dell’entroterra abruzzese tra lo spettacolo e le meraviglie della sua natura.

Il treno, composto da tre carrozze ristorante e tre carrozze pullman di cui un saloon bar, partirà dalla Stazione Roma Termini alle 07:45 dal binario 22 con in testa la locomotiva E656.023 della Fondazione FS.

Il convoglio toccherà le stazioni di Guidonia-Montecelio Sant’Angelo (ore 08:18) e Tagliacozzo (ore 09:25) per arrivare a Sulmona alle 10:45. Da Sulmona proseguirà verso Roccaraso per un viaggio promozionale dedicato, in una inedita doppia trazione, con arrivo previsto alle 13:10.

L’Orient Express ripartirà alla volta di Roma Termini alle 16:08 da Roccaraso per giungere a destinazione alle ore 21:00, sostando nelle stazioni di Collarmele (ore 18: 29) e Roviano (ore 19:37).

Sarà possibile fotografare il treno lungo il transito e le soste che si effettueranno nelle varie stazioni.

Mariangela Amadio