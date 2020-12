Home Comuni Roccaraso Istituto Alberghiero di Roccaraso, zero positivi su 48 tamponi antigenici 9 dicembre, 2020 Michele di Franco Roccaraso

Le classi terze dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso possono tornare a vivere nel convitto e riprendere le lezioni in presenza.

Una notizia più che rassicurante giunta nel tardo pomeriggio di oggi dalla Dirigente Cinzia D’Altorio. “In data odierna sono stati effettuati dal Dott. Frascone e dal Dott. Baldanza 48 tamponi antigenici, riscontrando zero positivi. Un ringraziamento sentito al sindaco Dott. Francesco Di Donato che ci ha dato questa possibilità“.

Un risultato molto importante considerando che nell’Istituto Alberghiero vivono in convitto tanti ragazzi provenienti da fuori regione Abruzzo. Lo screening è servito principalmente per monitorare l’eventuale presenza del virus tra le mura della scuola, ma anche per estendere un messaggio di serenità ai nuclei familiari dei convittori.

Unitamente ai ragazzi, anche tutto il personale docente e non si è sottoposto al tampone rapido.

“Abbiamo sottoposto a tampone antigenico molti studenti, i restanti ragazzi che arriveranno nel giorno di domani – ci informa il Dott. Frascone – eseguiranno il tampone rapido e rilasceranno una dichiarazione liberatoria, che certifica l’assenza di contatti stretti con persone positive nei giorni precedenti“

Tutti gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso sono stati accompagnati dai propri familiari con automezzi privati, una garanzia aggiuntiva che ha evitato sicuramente un contatto stretto casuale con qualche pendolare asintomatico.

Alla luce del risultato il Dirigente scolastico ha consentito la riapertura del convitto e la frequentazione dei laboratori in presenza delle classi terze. “Passi importanti per non lasciare nulla di intentato verso la costruzione di competenze professionalizzanti per gli operatori del settore di domani. Un piccolo passo in più per garantire il diritto all’istruzione e il diritto all’educazione. Con il Covid si deve convivere e si può in sicurezza“.