Premio goccia d’oro, il miele Apicoltura Di Franco premiato al concorso

Il 19 settembre si è svolta la 41ª edizione del “Concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale” presso Castel San Pietro Terme (Bo) per assegnare la goccia d’oro alle aziende mellifere d’Italia.

L‘Osservatorio Nazionale Miele, dopo aver testato 1067 mieli in gara, ha assegnato ai produttori italiani la goccia d’oro, massimo riconoscimento nell’ambito della qualità organolettica del miele.

Anche Castel di Sangro può vantarsi di questo riconoscimento nazionale grazie alla professionalità dell’azienda Apicoltura Di Franco Romanino che ha conquistato con il suo miele millefiori 1 goccia d’oro.

Un riconoscimento meritato per un ragazzo operoso proprio come le sue preziose api. Romanino nel giro di sette anni, e dopo altrettanti anni ad apprendere il fantastico mondo delle api, riuscito a conquistare un premio inestimabile per la sua azienda.

Per valutare la qualità del suo miele millefiori é stato sottoposto al giudizio di 84 assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele.

Il coordinatore del concorso – Maria Lucia Piana – comunica che al fine di migliorare la promozione della qualità del miele e delle aziende premiate, verrà data maggiore divulgazione attraverso il sito www.informamiele.it

L’Osservatorio Nazionale ha attribuito al miele di Romanino un punteggio di 81,50 (max 100) inserendo il miele di Apicoltura Di Franco nella sezione regionale: Grandi mieli d’Abruzzo.