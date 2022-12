Luminarie a Castel di Sangro, si accendono le luci della festa a Piazza Plebiscito giovedì 8 dicembre

Tutto pronto in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro per l’evento che darà inizio al momento più atteso dell’anno, l’arrivo del magico periodo natalizio. Per inaugurare degnamente questo magico Natale, cosi come lo scorso anno, nella piazza centrale di Castel di Sangro, trasformata nell’isola pedonale permanente dalla lungimirante amministrazione sagrina, si accenderanno a festa le luci del “Villaggio Natalizio” con le sculture d’artista della ditta De Vincenzi di Sessano del Molise.

Lo ha annunciato il sindaco Angelo Caruso dopo aver seguito tutte le fasi sul completamento delle istallazioni da parte della ditta, la quale ha realizzando delle vere opere d’arte all’interno della piazza. Un mappamondo simbolo di unione e integrità, una carrozza trainata da due destrieri bianchi per far sognare tutte le piccole e grandi principesse, una coppia di candidi cigni desiderosi di diffondere amore ed il maestoso albero di Natale che svetta sulla piazza con i suoi 10 metri di altezza.

Nuovi inserimenti anche in tutta la città castellana per decentralizzare il flusso degli ammiratori delle luci d’artista, che potranno ammirare in tutti gli angoli della città le sfavillanti illuminazioni raffiguranti cervi, soffitti illuminati, sfere scintillanti e tanto altro ancora.

Insomma, anche quest’anno Castel di Sangro regalerà un Natale incantevole per vivere questi momenti di giubilo in armonia e serenità. Appuntamento per seguire l’accensione delle Luminarie a Castel di Sangro è fissato per giovedì 8 dicembre alle 18:30.

Michele Di Franco