Francesco Sabatini a Castel Di Sangro “Insegnare l’importanza dell’italiano ai nostri giovani”

Ieri 24 agosto, presso il teatro comunale “F. P. Tosti” di Castel di Sangro, il Presidente emerito dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini è stato ospite del ciclo di convegni culturali “Conversazioni in Teatro” curato e diretto da Terzio Di Carlo. Presenti sul palco il sindaco Angelo Caruso e la dirigente dell’Istituto Superiore “Patini-Liberatore” Cinzia D’Altorio.

Il tema dell’incontro è stato “Dante e il nostro cammino verso la lingua italiana“, in occasione del VII° centenario dalla morte del Sommo Poeta. Dopo aver ripercorso la vita del poeta fiorentino, stella polare della nostra letteratura, il Prof. Sabatini ha illustrato e commentato la potenza espressiva e l’importanza mondiale della Divina Commedia.

La poesia dantesca conquista ma due sono le opere teoretiche incompiute che ci danno il pensiero, profondo e raro, sulla genesi e il concetto di lingua: De Vulgari Eloquentia e il Convivio. Da qui nasce la definizione di Dante come “padre della lingua italiana“, creatore di concetti nuovi ma anche di parole nuove come i verbi parasintetici “intuarsi“, “inurbarsi” o “inoltrarsi” entrati nell’uso e nel lessico corrente. Sono passati 700 anni dalla sua morte ma la lingua di Dante Alighieri è quella che oggi parliamo tutti noi. Per questo motivo, l’autore della Vita Nova viene festeggiato e ricordato come modello di riferimento della storia letteraria italiana.

Il linguista Sabatini ha concluso l’evento con un monito: insegnare e far comprendere l’importanza dell’italiano ai nostri giovani attraverso le scuole e i media, oggi canali principali della lingua, perché ci permette di affrontare e vivere ogni difficoltà legata sia sul piano del parlato sia su quello dello scritto.

Per il successo riscosso, le associazioni della “Università Sulmonese della Libera Età” e di “Terza Pagina” hanno aggiunto un altro appuntamento per giovedì 26 agosto (ore 18.00) intitolato “Dibattiti e testimonianze su disabilità e salute psicologica“. Ospiti le psicologhe Raffaella Sammartino e Laura Catullo, il vicepresidente della comunità “Figlia di Sion Onlus” Nicola Lancellotta, la presidente dell’associazione “Anfass Onlus Castel di Sangro” Elide Isabettini e il presidente dell’associazione “Autismo Abruzzo Onlus” Dario Verzulli. Modera, insieme a Terzio Di Carlo, la dott.ssa Silvia Marinelli.

Mariangela Amadio