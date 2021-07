Centro vaccinale di Castel di Sangro, l’ASL 1 Abruzzo aggiorna gli orari di apertura

In Alto Sangro, il Centro vaccinale di Castel di Sangro, allestito all’interno dell’ex Comunità Montana, sito in piazzale Mannarelli nei pressi del terminal bus, sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle 14.00 per l’intero mese di luglio e la prima settimana di agosto, la restante parte dell’ottavo mese dell’anno le aperture settimanai si riduranno a tre giornate.

L’invito della ASL e del COC ai cittadini è sempre di rispettare la giornata e l’orario indicato dall’Azienda per evitare eventuali disagi e/o inutili attese. In caso di appuntamento pomeridiano, programmato in precedenza, è necessario presentarsi in mattinata o nei gioni a seguire, se impossibilitati, sempre nelle prime ore del mattino.

Inotre chi trascorrerà un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Abruzzo nei mesi estivi, potrà richiedere la somministrazione della seconda dose di vaccino anche nella nostra regione. Ogni Asl ha predisposto un indirizzo email dedicato, a cui i turisti potranno inoltrare la propria richiesta, per la provincia dell’Aquila vaccinazionecovid.turisti@asl1abruzzo.it

Dopo questo lungo periodo di lavoro ininterrotto il Centro vaccinale di Castel di Sangro continua a registrare numeri importanti, oltre 20.000 le inoculazioni.