Castel di Sangro, “Fermati Ascolta Vivi” cinque eventi musicali al Teatro Tosti

La Camerata Musicale Sulmonese, in collaborazione con il Comune di Castel di Sangro e il Comitato Imprenditori, l’Istituto Comprensivo “Alda Merini”e l’Accademia Musicale dell’Alto Sangro, domenica 10 aprile alle ore 18,30 al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” presenta il primo di una serie appuntamenti con la musica per la rassegna “Fermati Ascolta Vivi” . Cinque eventi, previsti già prima della pandemia, che proseguiranno, sempre al Teatro Tosti, nelle domeniche 8, 15,22 e 29 maggio.

Gli stessi appuntamenti musicali, in forma ridotta, finalizzati alla fruizione per i ragazzi, verranno riproposti il lunedì mattina, sempre in Teatro, ma come mini repliche della durata di un’ora, pensate appositamente per gli studenti nell’ambito di un progetto per le scuole. Una novità, questa di coinvolgere i ragazzi, nata dalla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Alda Merini che dà vita al progetto “Pit Stop Music” rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e a quelle della Scuola Secondaria di primo grado e che vede impegnata come “trait d’union”, tra le due realtà coinvolte, insieme alla dirigente scolastica Nadia Morena e la rappresentante del Comitato Imprenditori Sabrina Bartolucci, la violinista e docente Alessandra Xanto, primo violino solista dell’Ensemble “Aria di Musica”.

Si parte dunque con il primo concerto domenica 10 aprile alle ore 18,30 al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” di Castel di Sangro con “Aria di Musica” dell’omonimo Ensemble Orchestrale, una formazione di quattro violini, due viole, due violoncelli, un basso e un contrabbasso con la partecipazione speciale di Luigi Luciani alla batteria.

Nata nel 2021 sotto la direzione del M° Franco Mezzena, l’orchestra ha già mostrato grande talento e notevoli qualità musicali esibendosi, dopo il debutto romano, nelle Marche e in borghi medievali.

Il programma della serata prevede musiche di Vivaldi, Bach, Brahms, Massenet, Shostakovich, Granci , De Abreu.

Si replica lunedì 11 per “Pit Stop Music”.

La rassegna prosegue domenica 8 maggio con “Musiche da Oscar” eseguite da un Ottetto di Tromba, sassofono, contrabbasso e basso elettrico, percussioni e fisarmonica, batteria, pianoforte e tastiere, soprano e voce recitante.

Domenica 15 maggio “Un secolo di musica in 14 corde”:Francesco Mammola e Alfonso Bardi in concerto per mandolino e chitarra. Domenica 23 maggio è la volta del Trio “Des Amis” due clarinetti e fagotto in “Musica…non solo suoni anche emozioni”. Conclude la rassegna domenica 29 maggio il quintetto d’archi e pianofortecon un omaggio al grande musicista scomparso: “C’era una volta Ennio Morricone”.

Tutti gli appuntamenti saranno riproposti in mini replica della durata di un’ora, la mattina del lunedì successivo al concerto, per gli studenti del territorio grazie all’’iniziativa “Pit Stop Music”.

Ingresso a teatro, secondo le nuove norme, è consentito solo con green pass e mascherina FFP2. Ingresso Euro € 10/5