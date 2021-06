Angelo Caruso entra nel Consiglio di Amministrazione del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro

Nella Assemblea dei soci di lunedì 21 giugno 2021 Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro.

“Con questa elezione – dichiara Gaspar Rino Talucci, presidente del GAL – si rafforza l’assetto amministrativo del Gruppo di Azione Locale con l’ingresso di un amministratore di parte pubblica, espressione dell’Ente territoriale con maggior presenza societaria nel GAL e maggiore rappresentatività territoriale. Inoltre il GAL si potrà avvalere dell’esperienza e delle capacità di un amministratore pubblico di indubbio valore e di grande autorevolezza.”

Angelo Caruso si va quindi ad aggiungere agli amministratori già in carica, espressione di vari mondi produttivi del territorio, Fausto Ruscitti (vicepresidente) espressione del settore agricolo ed enogastronomico, Ernesto Paolo Alba (vicepresidente), Mauro Del Castello e Dario Colecchi espressione del settore turistico e Gaspar Rino Talucci (presidente) espressione del settore forestale-ambientale.

Nella stessa assemblea è stato approvato il Bilancio 2020 del GAL che si è chiuso con un piccolo utile di 6.016 euro.

“Pur essendo la società senza fini di lucro è importante per noi garantire un equilibrio economico finanziario – sottolinea il presidente Talucci – che permetta di salvaguardare il capitale sociale versato dai soci. Il GAL ha ad oggi n. 40 soci di cui n. 35 di diritto privato (sette Associazioni professionali, un istituto bancario locale e Consorzi e Aziende operanti nei settori Agricolo, Turistico e Forestale Ambientale) e n. 5 di diritto pubblico (Amministrazione Provinciale dell’Aquila, Comunità Montana Peligna, Comunità Montana Alto Sangro e Piana delle cinque miglia, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e Università degli Studi dell’Aquila).”

Infine si è fatto il punto sullo stato di attuazione del programma Leader, sottolineando in particolare l’indubbio successo nella promozione dei GRUPPI MARKETING AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMIA, che hanno coinvolto oltre 180 operatori del territorio organizzati in 8 sottogruppi (1 – Specialità agroalimentari tipiche in Alto Sangro, 2 – Aglio rosso di Sulmona, 3 – Il mugnolo di Pettorano sul Gizio, 4 – Valorizzazione dell’agnello IGP dell’Appennino Centrale, 5 – Olio extravergine di oliva nella Valle Peligna Rustica e Gentile, 6 – Specialità agroalimentari dell’area delle terre dei Peligni e nella Riserva Naturale delle Gole di San Venanzio, 7 – Il cibo dei Peligni, 8 – Storicità e tradizione del vigneto Montepulciano nel territorio della Valle Peligna).