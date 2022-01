Home Abruzzo Servizio Civile del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: scadenza domande il 26 gennaio 23 gennaio, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Al via il bando d’iscrizione online del Servizio Civile Universale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la selezione di operatori volontari, con scadenza presentazione domande fino al mercoledì 26 gennaio 2022.

Tutti i ragazzi di età compresa fra i 18 e 29 anni (precisamente 28 anni e 364 giorni) possono partecipare al bando del Servizio Civile Universale del Parco. Ogni anno il PNALM spalanca le sue porte ai più giovani che desiderano lavorare per la protezione della Natura. Un’opportunità ed un’esperienza unica da vivere dal punto di vista umano ancorché professionale.

Verranno messi a disposizione 12 posti di volontariato per il progetto “100 anni di natura protetta”, finanziato all’interno del programma “Buon cammino per scoprire l’Abruzzo”, che saranno suddivisi in:

n. 2 posti presso la Biblioteca di Pescasseroli

n. 2 posti presso il Centro Lupo di Civitella Alfedena

n. 3 posti presso il Servizio Scientifico di Pescasseroli

n. 5 posti presso il Centro Natura di Pescasseroli

Verrà inoltre messo a disposizione un posto da operatore volontario che prenderà servizio presso il Centro Lupo di Civitella Alfedena per il progetto “Turismo dolce sui cammini del sacro e del profano”, presentato dal parco naturale regionale dei Monti Lucretili all’interno del programma “Pianeta Terra: un tesoro ad conoscere, scoprire e proteggere”.

Le domande possono essere presentate solo attraverso l’apposito portale https://domandaonline.serviziocivile.it entro mercoledì 26 gennaio 2022.

